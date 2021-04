La Municipalidad de Pergamino informa que se abrirá la inscripción al Registro de Mayores Contribuyentes en la Dirección de Rentas, desde el 1 y hasta el 15 de mayo, de conformidad con lo prescripto en el artículo 94º – Inciso 1º del Decreto – Ley 6769/58 T.O.) Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe aclarar que no podrán inscribirse:

a. – Los que no tengan su domicilio real y permanente en el Municipio

b. – El Intendente y los Concejales

c. – Los incapaces, los quebrados y concursados civiles

d. _ Los que están comprendidos en las inhabilitaciones e incompatibilidades establecidas en los artículos 6º y 7º de la Ley Orgánica Municipal

e. – Las personas jurídicas (artículo 94º) – apartado 2º Decreto – Ley 6769/58