Con la participación de la ministra de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak y Sabrina Balaña De Caro, directora de Equidad de Género y Salud, el presidente de IOMA Homero Giles; presentó el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción del Embarazo con un ciento por ciento de cobertura para las mujeres y personas gestantes.

En el marco de lo dispuesto por la ley 27.610, y en línea con la Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Provincia de Buenos Aires, IOMA presentó el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción del Embarazo. Lo sucedido hoy en el auditorio de IOMA es considerado como una jornada histórica para la obra social de las y los bonaerenses, ya que anunció que “está todo dispuesto para garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a la interrupción del embarazo como lo establece la legislación vigente”.

En la presentación, el presidente de IOMA, Homero Giles, señaló que “Lo que estamos haciendo hoy es cambiar una perspectiva de la obra social de acuerdo a las directivas y políticas fijadas por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof y el Ministerio de Salud bonaerense”. En este sentido Giles explicó que “Hasta ahora IOMA tenía una lógica de pago de prestaciones, pero hay que cambiarla, darle otra visión, otra perspectiva. No puede ser solo un pagador de prestaciones que se deciden en otro lado. Por eso es clave meternos en la discusión, seguir pensando, saber dónde estamos y en qué estamos fallando. Tenemos que pasar a una lógica de derechos”.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Estela Díaz señaló que “Es una enorme alegría acompañar a Homero Giles y a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia en la presentación de este Programa para el cumplimiento de la nueva Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la obra social IOMA de la Provincia de Buenos Aires”, dijo en su presentación Díaz.

La ministra también sostuvo que “Esta presentación es histórica”, y agregó que “otros accesos de derechos de las mujeres, que sabemos que han sido difíciles como el derecho a la salud sexual y reproductiva, tuvieron años de incumplimiento. Acá hay una voluntad política clarísima e ineludible de que haya acceso a esa práctica, entender a la salud como un derecho y como tal se debe garantizar en todo el sistema público, pero también en el subsistema privado”, enfatizó la ministra.

Para Díaz, que IOMA esté garantizando el derecho de las mujeres y de las personas gestantes de interrumpir el embarazo, también tiene otra arista de derechos. “Una obra social que nos enorgullece a las y los bonaerenses como es la obra social más grande de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina que hoy se pone al frente de algo fundamental que es también la perspectiva de género en las prestaciones de salud. Nada más que agradecimiento para el enorme trabajo que se hace en materia de salud en un contexto tan difícil como este”, explicó Díaz.

El presidente de IOMA remarcó que “En este marco logramos ser la primera obra social del país que institucionaliza en un programa el derecho tan importante para las mujeres que es el de decidir” señaló Homero Giles, y explicó que “A partir de la sanción de la Ley, IOMA empezó a cubrir el 100%. Ahora, a esa cobertura, la formalizamos en un programa”.

Sobre este particular, el presidente de la obra social subrayó que IOMA hizo modificaciones en el Programa SER (salud sexual y reproductiva), para eliminar la “burocracia en exceso que limita el acceso a la salud. Todo el mundo debe poder acceder a los anticonceptivos, tenemos la obligación de garantizarlo y no poner barreras innecesarias”, explicó Giles. Y puso de relieve que “el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires es quién conduce la política sanitaria de la provincia”.

En tanto, Nicolás Kreplak , viceministro de Salud bonaerense, aseguró que no debe pensarse a la salud “desde la práctica medicalizada” para ello debemos “realizar toda la transformación necesaria para mejorar la vida de la población. Nos toca la obligación de hacer cambios organizacionales que venimos trabajando con IOMA. Tenemos como eje central el derecho del pueblo a vivir mejor”. Además, “el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de las Mujeres es un gran aporte. Antes de tener la ley, se hicieron avances tenemos para consolidar este derecho. El derecho a la IVE ILE es un derecho humano. Tenemos la responsabilidad de generar que se haga efectivo”, concluyó.

La ministra Estela Díaz se refirió a que construir y reconstruir un estado solidario debe hacerse con articulación interinstitucional. Asimismo destacó que “tenemos como mandato, la transversalización de la igualdad de género”. En el trabajo que se viene haciendo “se desdibujan las fronteras de cada organismo”. En ese sentido también afirmó que “es enorme trabajo que se hizo, en un contexto de pandemia. La pandemia no ha sido excusa para no dar respuesta a una deuda histórica con las mujeres como es la IVE, ILE”.

En otro tramo de su exposición, Díaz aseveró que la Interrupción Legal del Embarazo “es una práctica de 100 años en Argentina, pero que ha sido negado, y las mujeres se vieron privadas de ese derecho”. También indicó que la ley de IVE ILE, las conquistas de derechos sexuales y reproductivos “se construyeron desde una perspectiva de lucha política”. Por ejemplo “veinte años nos llevó sancionar una ley como la de Salud Sexual (2002). Hemos convivido con un territorio, el patriarcado, donde había una imposición de la maternidad como obligación, no como elección. En 2020 se implementó el protocolo de ILE, que había derogado la ex gobernadora. Hoy, efectores de salud público –que fueron obstructores de ILE- cuentan con el protocolo. Somos la única provincia que cuenta con una guía. Los obstáculos no tienen que ver con temas de salud, sino son posiciones personales (que no tienen nada que ver con la aplicación de derechos)”. Finalmente, la ministra concluyó que las iniciativas como la implementación de la Ley de IVE, contribuyen “a la reducción y eliminación de las violencias de género”.

Por su parte la directora de Equidad de Género y Salud, Sabrina Balaña agradeció a Homero Giles haber generado canales de comunicación, al tiempo que añadió “Tenemos el mandato y la obligación de concretar los derechos que marca la normativa. De acuerdo a las palabras del gobernador: “venimos a reparar el Estado, a transformarlo”, lo que hace IOMA con estos programas, es reformar y reparar” el acceso y la ampliación de derechos”.

Asimismo Balaña destacó la creación del Registro de ILE y uso de misoprostol, y compartió cifras sobre el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo durante 2020: en efectores públicos se realizaron 14330 ILE en la provincia (el 88% se hizo con misoprostol). También remarcó que se necesita reforzar los equipos en el consultorio, ya que la IVE “es una práctica de baja complejidad que no necesita hospitales, necesita equipos en la atención primaria”. Y además, señaló que “Hoy tenemos 99 municipios que ya tiene equipos para IVE- ILE. Independientemente de donde venga la mujer, debe tener garantizado el acceso: garantizar equidad en el acceso a servicios de calidad”.

El Programa

En sintonía con la Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del

Embarazo de la Provincia de Buenos Aires, IOMA garantiza:

Cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria y legal del embarazo a todas las mujeres y personas con otra identidad de género con capacidad de gestar.

El Programa de IOMA prevé:

Tratamiento ambulatorio. Hasta semana 12 de gestación inclusive.

Tratamiento con internación. Semana 13 y 14 de gestación.

Para acceder, las mujeres y personas con otra identidad de género con capacidad de gestar deberán concurrir a una médica o médico de la cartilla de IOMA.

En caso de corresponder, realizará la prescripción médica de misoprostol, recomendada hasta la semana 12 de gestación, como práctica ambulatoria.

El tratamiento con misoprostol tendrá una cobertura del 100%.

Interrupción Legal del Embarazo a partir de la semana 15 de gestación.

Cuando el embarazo sea producto de una violación, el único requisito para acceder a la ILE será una declaración jurada.

El o la profesional tratante podrá:

Certificar como causales el peligro o riesgo de la salud o la vida de la embarazada.

Indicar ecografía y/o cualquier otra prestación en caso de ser necesaria.

En todos los casos se podrán solicitar la intervención de una consejería para el acompañamiento y la toma de decisiones (con cobertura de IOMA del 100% sobre cualquier tipo de prestación).