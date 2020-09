El viernes 18 de Septiembre se realizó la Cuarta Sesión Extraordinaria.

Recordemos que la convocatoria se hizo para tratar el: Expte. C-204-20 de los CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS Y FRENTE RENOVADOR. Proyecto de Resolución Referido a la: “Ejecución de acciones de prevención y control en el marco de la Fase Nº 4 del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio “DSPO”.

Art. 1: Requiérase al Intendente ejecute firmemente, desde el ámbito municipal, las acciones de prevención y control necesarias, para el cumplimiento de lo normalizado en la Fase 4 de DSPO, poniendo el foco directamente en lo que dicta la normativa con respecto a cuándo se pueden utilizar los espacios públicos, teniendo en cuenta la víspera del “Día de la Primavera”, el 21 de Septiembre.

Art 2: Solicítese al Intendente Municipal una Mesa Local de Emergencia para prevención y control de Covid-19, en el marco de la Fase 4, que tendrá como objetivo diseñar, articular e implementar herramientas y acciones para limitar, en lo máximo posible, el aumento por casos de Coronavirus registrados en las últimas semanas en el partido, y que deberá estar formado al menos por:

Representantes de las Secretarias de Salud, Gobierno, Producción, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social e Innovación; Sub Secretaria de Asuntos Rurales; dos concejales por Bloque Político del HCD; representantes de la Dirección de la Juventud, del SAME, del Hospital San José, de la Región Sanitaria IV, Asociación Médica y Cámara de Comercio.

Art 3: Solicítese al Departamento Ejecutivo de Pergamino convocar la reunión de la Mesa Local planteada en un plazo de cinco días, aprobado el mismo, de forma virtual o presencial respetando las medidas de distanciamiento correspondiente.

La sesión se desarrollo de manera semipresencial, con ediles por Zoom y otros desde el recinto y con libre debate, teniendo como oradores a algunos de los concejales autores del Proyecto. Álvaro Reynoso, Laura Clark, Leticia Conti, María de los Ángeles Conti y Guillermo Aiello se ocuparon de fundamentar el mismo haciendo hincapié en la necesidad de convocar a la Mesa Local.

El concejal Reynoso expreso: “establecer un mensaje hacia la sociedad que no está siendo enfático por parte del Ejecutivo; desde el ámbito local tenemos que fortalecer las acciones e este sentido. Hay que diseñar otras acciones de prevención y control, como por ejemplo en la vía pública”. Y agregó que la creación de esta Mesa de Control de Emergencia, dará “la oportunidad de consensuar con este proyecto para llevar adelante diferentes acciones”.

Por su parte la concejal Laura Clark aseguro que “No hay información clara; ya debería saber toda la población que se puede o no hacer; esto es lo que decimos respecto de los mensajes. Hay gente en las plazas. Si hubiera habido una presencia anterior constante y un mensaje más claro, y no para el día de la primavera, no hubiéramos llegado a esto”

La presidente del Bloque Frente de Todos, Leticia Conti, aseguro que el Proyecto presentado es “empático, respetuoso, oportuno; y no decimos que el Ejecutivo no ha hecho nada”. “Siempre hemos valorado el trabajo del SAME, de la Secretaria de Salud; pero quizá haya cosas que revisar. Nunca el esfuerzo que se pueda hacer desde el Estado en un marco como este, alcanza”, continuó.

“Proponemos una mesa para realizar acciones de prevención, cosa que no hace el comité de crisis. No proponemos un comité de crisis, queremos una mesa para la conformación de medidas de prevención y de control. No pedimos que el Ejecutivo haga magia, le pedimos que realice políticas de prevención, que sea proactivo, con ideas nuevas y más empáticas. No hay nada en el espacio público que nos recuerde que nos tenemos que cuidar; y no alcanza con las redes. El intendente y el Poder Ejecutivo se alejaron de las calles. Lo que buscamos son consensos para prevenir”.

Por el frente Renovador, la concejal María de los Ángeles Conti, dijo nunca ser “más oportuna esta Sesión Extraordinaria. De hace un tiempo a esta parte nuestra situación epidemiológica va cambiando y nos encontramos en otra situación y en otras circunstancias.

No pedimos la formación de un comité de crisis, sino una mesa amplia y participativa que tenga que ver con acciones públicas de promoción y prevención; para generar más propuestas”

También el Concejal Guillermo Aiello hizo hincapié en colaborar con el Ejecutivo. “Si desde el primer día coincidimos que cuando hablamos de pandemia estamos todos juntos. ¿A quién le puede molestar estar todos juntos en una mesa? No tenemos nada en la calle que diga: cuídense un poco. Estamos preocupados por lo que pasa.

Obviamente que no vamos a decidir nada de lo que ocurre epidemiológicamente, pero si podemos ayudar al Ejecutivo. Queremos cumplir con el rol que tenemos”.

Por el bloque de Juntos por El Cambio, el Concejal Diego Basanta fue quien se refirió al proyecto presentado. “Cuando se pide que el intendente ejecute de manera firme políticas preventivas por el Día de la Primavera. Ya las tenemos. Tenemos un Poder Ejecutivo que ha estado al frente de las circunstancias; y en consonancia con las políticas del Gobierno Nacional y Provincial.

En los últimos días se ha lanzado una campaña hacia los adolescentes en vistas al 21 de Septiembre, instando a los jóvenes a cuidarse. Por ejemplo se realizó un video que tiene un fuerte contenido que apela a la toma de conciencia”

También afirmó que el municipio ha ido comunicando las decisiones de los equipos de control para este día. “Habrá personal de habilitaciones controlando todo tipo de situaciones; y también se comunicaron las medidas, como el Parque Municipal cerrado desde el sábado; y el lunes instancia de control presencial en cada uno de los espacios verdes de la ciudad”. Finalmente informó que los concejales de Juntos por el Cambio colaborarán en esta instancia, invitando a hacer lo mismo al resto de los concejales.

El Presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Matías Villeta, comenzó su alocución haciendo referencia a las palabras del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires: “hay que enfrentarse a una nueva normalidad”. También aseguró que “además de pensar en términos sanitarios, tenemos que pensar en términos económicos y sociales. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todos en los entornos sanitarios. Me llama la atención ver un escenario sanitario como este, con un nivel de temor y un nivel de desgaste en las aéreas mas criticas”

Respecto de lo que plantea el proyecto tratado aseguro “no estar de de acuerdo en que el mensaje no sea empático”. “Hay un grupo de gente que sabe que tiene que hacer, y hay un grupo de la sociedad cansada, ahí tenemos que reflexionar juntos, y trabajar en lo que hace a la conciencia social.

Hay cuestiones en las consideraciones del proyecto que podemos tomar como contradictorias. Distintos comités han participado desde el inicio de la pandemia; éste es un proyecto que pretende un formato que desconoce todo lo que se está realizando.

Sí podemos complementar la mesa social, contemplando la nueva normalidad, con diferentes actores, incluso con los concejales. No hay una necesidad refundacional. Se puede mejorar. Pero hay otras herramientas y otras alternativas.

No amerita el acompañamiento en el sentido de la creación de una mesa que ya está funcionando. Hoy la sociedad nos necesita de otra manera”, concluyó.

Finalmente con solo ocho votos por la afirmativa, el Proyecto queda rechazado.